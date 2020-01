Podpora bezdrátového nabíjení u OnePlus 8 je téměř jistá

Výrobce OnePlus se několik let vyhýbal nasazení bezdrátového nabíjení u svých smartphonů, což zdůvodňoval tím, že tento způsob nabíjení jednoduše není dost rychlý. Nejnovější informace, na které upozornil MobileScout, odkazují na stránky organizace Wireless Power Consortium, která stojí za bezdrátovým nabíjením standardu Qi. Společnost OnePlus je nově členem této organizace, což pouze potvrzuje předchozí domněnky, že se OnePlus 8 stane prvním telefonem této značky s bezdrátovým nabíjením.

Prodej nejnovějšího OnePlus 7T ještě ani nezačal a na internetu se objevily první zmínky o OnePlus 8. Za úniky přitom stojí osvědčený zdroj OnLeaks (ve spolupráci s CashKaro), díky němuž si můžeme prohlédnout první video a rendery, které jsou údajně vytvořeny na základě informací zaměstnance OnePlus.

So... Back from 2020, I bring you the very first and very early look at the #OnePlus8! Yeah, already...????



360° video + gorgeous 5K renders + dimensions + few other details, on behalf of my Friends over @Cashkarocom -> https://t.co/SWanA4kPDv pic.twitter.com/Gh7eUqXsKG