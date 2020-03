Samsung s NTT DoCoMo představil olympijskou edici Galaxy S20+

Fotografie: playfulldroid.com

Samsung je již po několik let oficiálním partnerem olympijských her a nejinak tomu bude i letos, kdy jsou v plánu letní hry v Tokiu. V této souvislosti vznikla speciální edice Galaxy S20+ 5G, kterou výrobce připravil ve spolupráci s operátorem NTT DoCoMo, jehož logo se rovněž nachází na zadní straně zařízení.

Speciální edici poznáte na první pohled novou barevnou variantou Matte Gold, případně také dle loga olympijských her na zádech telefonu. Samotný Galaxy S20+ má zcela klasickou výbavu se 128GB pamětí a 12GB operační pamětí. Cenově se speciální edice nemá výrazněji lišit od klasické verze, rozdíl by měl v přepočtu být do 500 Kč. Významnou novinkou je, že speciální edice bude určena i běžným zákazníkům, kteří si ji skrze nttdocomo.co.jp mohou předobjednat. Dodání však proběhne až v červnu.

Závěrem se sluší vzpomenout na to, že z této speciální verze se může stát cenný sběratelský artikl. Kvůli panující pandemii koronaviru se totiž může stát, že letní olympijské hry v Tokiu neproběhnou, ačkoliv aktuálně s pořádáním nadále počítá.