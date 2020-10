Oficiální aplikace PlayStation dostala nový kabátek i funkce

Oficiální aplikace „PlayStation App“ kompatibilní s PlayStationem 4 i chystanou konzolí PlayStation 5 obdržela nové grafické rozhraní i vylepšené funkce. Novinkou je hlasový chat nebo nativní integrace virtuálního obchodu PS Store.

