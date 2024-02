Očekávaný Samsung Galaxy A55 se blíží. Co vše o něm víme?

Fotografie: Evan Blass

Samsung už má letos za sebou představení vlajkové řady S24, a to včetně top modelu Galaxy S24 Ultra. Další důležité modely má však v rukávu, neboť by rád zůstal silný i ve střední třídě, kde neochvějně vládne řada Galaxy A. Její modely sice nevynikají nejvyšším výkonem či nejrychlejším nabíjením, ale sází na vyvážený mix výbavy, na který uživatelé slyší. Již brzy se proto dočkáme příchodu nástupce současného Galaxy A54, je tak nejvyšší čas se podívat na to, co již o chystaném Galaxy A55 víme.

Vzhled

V uplynulých dnech a týdnech jsme byli svědky mnoha úniků informací jak o výbavě, tak o vzhledu. Mnohé snímky přinesl informátor Evan Blass, případně také winfuture.de. O designu Galaxy A55 tak máme vcelku ucelenou představu. Do velkých změn se Samsung pouštět nebude, což naznačila už řada Galaxy S24. Boky budou zaoblené, sestava fotoaparátů bude umístěna na zadní straně separátně. Zdálo by se, že výrobce nezmění zhola nic.

Vaše pozornost by se však měla upřít na boky zařízení. Zde již inovace najdeme. Rám bude hliníkový a jinak tvarovaný, kdy například tlačítka budou mírně vyvýšena. Na každý pád bude právě profil telefonu poznávacím znamením, jak novinku odlišit nejen od konkurence, ale také od předchůdců.

Pro některé horší zprávou bude, že telefon mírně vyroste na výšku i do šířky, naopak tloušťka by měla být identická. Nepatrně naroste také hmotnost na 213 gramů. Naštěstí bude zachována zvýšená odolnost IP67. Telefonu nebude vadit pád do vody či prašné prostředí.

Displej

U displeje velké inovace nečekáme a ostatně to ani není potřeba. V panelech je jihokorejský výrobce tradičně velice silný. Galaxy A55 by měl mít 6,5" (případně 6,6", zde se informace poněkud rozcházejí) AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas má dosahovat až 1 000 nitů, což je na střední třídu velmi dobrá hodnota. Samozřejmě je i integrována čtečka otisků prstů, zde pravděpodobně optická varianta, stejně jako v loňském roce.

Výkon

O dostatek výkonu se bude starat nový 4nm procesor Exynos 1480, jehož hlavní jádro bude taktována na 2,75 GHz. Bohužel ale základem bude paměťová verze s 6GB RAM a 128GB úložištěm. Na druhou stranu to až tak překvapivé není, když s takto velkou interní pamětí startuje i Galaxy S24. Naštěstí budete moci sáhnout i po variantě s 8GB RAM a 256GB úložištěm. Zachován by měl zůstat slot pro paměťovou kartu. U Samsungu nepřekvapí nejnovější Android 14 a nadstavba One UI, přičemž podpora by měla být 5letá. Nehovoří se o funkcí umělé inteligence Galaxy AI, ta bude zřejmě ještě nějaký čas vyhrazena jen řadě Galaxy S.

Fotoaparáty

V případě fotoaparátů budou změny spíše jen kosmetické. Hlavní snímač má letos mít 50 megapixelů se světelnost f/1.8 a optickou stabilizací obrazu. Prakticky se jeví i ultraširokoúhlý objektiv s 12 megapixely a nakonec makro snímač s 5 megapixely. Pro selfies bude připravena čelní 32megapixelová kamerka.

Baterie

U baterie Samsung nic nemění a spoléhá na osvědčenou kapacitu 5 000 mAh. Nabíjení bude umožněno výhradně drátově spíše lehce podprůměrným výkonem 25 W. U Samsungu to však asi málokoho překvapí.

Dostupnost a cena

Dle dostupných informací by měl na německém trhu začít prodej Galaxy A55 již 11. března, což znamená, že premiéra proběhne v horizontu několika nejbližších dnů. Cena by měla startovat na 449 eurech, což je v přepočtu lehce přes 11 tisíc korun. Příplatek za 256GB variantu by měl činit zhruba tisíc korun. Meziročně se tak neočekává zdražení oproti počátečním cenám Galaxy A54.