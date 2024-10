Oblíbený Samsung je už v přípravě. Galaxy A36 nabídne rovnou Android 15

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung nepracuje nejen na nových vlajkových modelech řady Galaxy S25, ale také na dalších klíčových modelech. Mezi ně bezpochyby patří i zástupci řady Galaxy A. Jedním z nejoblíbenějších je aktuálně Galaxy A35, a právě o jeho nástupci je dnes řeč. Podle informací serveru gsmarena.com se v benchmarku Geekbench objevily údaje o modelu Galaxy A36.

Co upoutá pozornost, je skutečnost, že připravovaná novinka je testována s Androidem 15. To naznačuje, že její představení proběhne až po uvedení řady Galaxy S25, která by měla být první s Androidem 15. Pokud navíc vycházíme z oficiální podpory u Galaxy A16, můžeme očekávat, že Galaxy A36 dostane velmi dlouhou softwarovou podporu – minimálně na 6 let. V takovém případě by Samsung mohl model podporovat až do roku 2031.

Ohledně výkonu bude mít Galaxy A36 dle použitého GPU procesor od Qualcommu. Možnosti zahrnují Snapdragon 6 Gen 3 nebo Snapdragon 7s Gen 2. Základní verze, která se objevila v benchmarku, bude vybavena 6 GB operační paměti, ale je možné, že budou dostupné i verze s větší kapacitou RAM.