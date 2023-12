O2 rozjíždí Datamánii s novými tarify. Neomezený však není ani jeden

Fotografie: O2

Operátor O2 krátce před Vánoci rozšiřuje svou nabídku Datamanie, kdy nabízí na české poměry velký datový balíček za rozumnou cenu. Tentokrát se operátor rozhodl Datamanii výrazně rozšířit, celkem na tři různé tarify, které by měly vyhovovat širšímu okruhu uživatelů.

„Lidé se dnes pohybují v online prostoru víc než kdy jindy. Reagujeme tak na potřeby zákazníků, kteří chtějí touto cestou řešit co nejvíce věcí a přinášíme novou tarifní řadu Datamanie. Ta je plná dat a neomezeného volání, navíc bez závazků a plně digitální – a to doslova. Od aktivace až po obsluhu zákazník vše vyřeší na jednom místě v aplikaci Moje O2,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2.

Prvním tarifem je měsíční Datamanie se 100 GB a rychlostí 5G. Hodí se, pokud potřebujete velkou porci dat nebo druhou SIM kartu k vašemu stávajícímu tarifu v případě, že vám v něm nestačí data. Cena je stanovena na 349 Kč, a to při aktivaci do 15. ledna 2024. Následně se zvýší na 449 Kč. Pokud u tohoto tarifu potřebujete i telefonovat, lze si za 15 Kč denně aktivovat neomezené volání. Jedna SMS vyjde na 2 Kč, což je dnešní optikou šíleně vysoká cena. Na druhou stranu jsou SMS využívány již minimálně.

Druhý tarif spadající do řady Datamania kombinuje vše, co uživatel teoreticky může potřebovat. Nazývá se Datamania NEO a nabízí neomezené volání a SMS do všech sítí a takřka neomezená data. Balíček sice není omezen počtem GB, ale O2 se rozhodl výrazně přibrzdit rychlost na 20 Mb/s. ve výsledku se tak rozhodně nejedná o neomezený tarif. Pokud si tento tarif objednáte do 15. ledna 2024 a následně skrze aplikaci Moje O2 aktivujete do 29. února 2024, bude jeho měsíční cena 699 Kč. Běžně je stanovena na 849 Kč.

Poslední tarif se jmenuje Datamania ROK a jak název napovídá, jedná se o roční tarif. Nabízí 1 000 GB na 365 dní, přičemž proběhne jen jedna platba ročně ve výši 2 999 Kč, respektive 3 499 Kč po ukončení snížené ceny po 15. lednu 2024. Zde je nutné dodat, že tarif je výhradně datový, nelze s ním tedy telefonovat ani posílat SMS. O2 jej předurčuje k použití třeba v tabletech či počítačích, kdy jednou zaplatíte a celý rok již nemusíte nic řešit.

Datamanie Datamanie NEO Datamanie ROK Cena do 15. ledna 349 Kč 699 Kč 2 999 Kč Běžná cena 449 Kč 849 Kč 3 499 Kč Platba měsíčně měsíčně ročně Data 100 GB neomezená (5G) 1 000 GB Rychlost připojení 5G 20 Mb/s 5G

Všechny tři nové tarify v rámci Datamanie operátor nabízí on-line, SIM karta vám dorazí do poštovní schránky. Aktivaci SIM karty a tarifu provedete skrze aplikaci Moje O2, přičemž je nutné přiřadit platební kartu, ze které se bude strhávat příslušná částka. V případě tarifů Datamanie a Datamanie NEO lze využívat i Premium SMS, kdy jsou poplatky navíc z platební karty automaticky strženy ve chvíli, kdy jejich výše překročí 50 Kč.