O2 prodlužuje Datamánii. 100GB SIM kartu pořídíte do konce týdne

Fotografie: O2

Oblíbená akce operátora O2 zvaná Datamanie se dočkala prodloužení. Nadále tak můžete počítat se speciální SIM kartou zaměřenou na datově náročné uživatele. Za 300 Kč měsíčně získáte od operátora 100 GB dat, což je velmi pěkná porce. Dodejme, že se jedná o předplacenku. Doposud skvělé, že? Jisté nedokonalosti však nalézt jde. Karta se nehodí na volání, které je dražší, a s kartou se nepřihlásíte do zahraniční sítě. Stejně jako ostatní předplacenky od O2 se ani tato nedostane k sítím 5G.

Speciální SIM kartu v pomyslné zimní edici si původně bylo možné pořídit do dnešního dne, ale operátor přistoupil k drobnému prodloužení, a to do 15. ledna 2023. SIM kartu si tak stále můžete objednat na datamanie.o2.cz.