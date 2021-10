Nový Xiaomi 11T je mimořádně výhodný, zdarma k němu dostanete chytrý vysavač

Fotografie: Mobil Pohotovost

Dlouhoočekávané telefony Xiaomi 11T a 11T Pro dorazily do Česka. Dnešním dnem odstartovaly předobjednávky obou smartphonů, které jsou mimořádně výhodné. K novinkám totiž dostanete jako dárek robotický vysavač Xiaomi v hodnotě šesti tisíc korun. U Mobil Pohotovosti získáte navíc ještě další bonusy.

Vlajkové parametry, nízká cena

Xiaomi 11T a 11T Pro mají slušnou šanci stát se bestsellery ve střední třídy. Za cenu startující na 12 990 korunách totiž nabízí velmi zajímavé parametry, které by jim mohl závidět i leckterý vlajkový model. Ať už jde o 120Hz AMOLED displej s HDR10+, 108Mpx fotoaparát s podporou nahrávání do 8K a HDR10+, bleskurychlé až 120W nabíjení, 5000mAh baterie, duální reproduktory Harman Kardon s podporou Dolby Atmos, 8GB RAM nebo špičkový procesor Snapdragon 888 u modelu 11T Pro.

Robotický vysavač jako dárek

Pokud vám Xiaomi 11T nebo 11T Pro padl do oka, určitě si nenechte ujít šanci, kdy k telefonu získáte jako dárek robotický vysavač Xiaomi Mi Robot Vacuum Essential v hodnotě 5 990 korun. Akce platí do vyprodání zásob, které jsou omezené, nejpozději však do 17. října. U Mobil Pohotovosti k telefonu navíc zdarma získáte prodlouženou 3letou záruku a také záruku na bezplatnou výměnu displeje. Telefon si můžete také snadno pořídit na splátky bez navýšení.