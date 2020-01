Nový Samsung Galaxy S10 Lite jsme vyzkoušeli přímo v Las Vegas

V minulém týdnu Samsung představil dvě očekávané novinky, Galaxy Note10 Lite a Galaxy S10 Lite. V tomto článku se podíváme na Galaxy S10 Lite. Pojmenování působí poměrně nešťastně, s původními modely řady Galaxy S10 má totiž pramálo společného. Jen letmo lze zmínit, že nemá zvýšenou odolnost ani bezdrátové nabíjení. Překvapivě pak u přístroje s přídomkem Lite najdeme obří 6,7palcový displej. Naštěstí je více než kvalitní, jedná se o Super AMOLED panel, není zakřivený a v horní částí, mimochodem přesně uprostřed, je drobný průstřel pro čelní kamerku.

Samsung Galaxy S10 Lite vylepšuje fotoaparát

Dle očekávání se jedná o velký telefon, který se například do menší kapsy rozhodně nevměstná. Do ruky však padne vcelku pohodlně a s držením jsme neměli velký problém. Zpracování si zaslouží spíše kritiku. Rám je sice kovový, záda však plastová, byť je Samsung nazývá „3D Glasstic“. V praxi je to zbytečné šetření, což si výrobce u telefonu za více než 15 tisíc korun nemůže obhájit. Oprávněně tak máme obavy, že se na zadní straně budou objevovat nejen otisky prstů, ale také drobné škrábance. Nepříjemné zkušenosti z loňských modelů řady Galaxy A již máme a u nich se zmíněné „3D Glasstic“ objevilo.

Abychom novinku jen nekritizovali, líbí se nám malé rámečky kolem displeje. Vůbec nejmenší jsou po stranách a nad zobrazovačem. Nepatrně větší je pod panelem, avšak i tak patří mezi nejmenší v kategorii vyšší střední třídy. Při běžném používání jsme ocenili, že například odemykací tlačítko je dobře po ruce. Při dalším zkoumání vás zaujme i velký modul fotoaparátů na zadní straně. Hlavní snímač má 48 megapixelů, světelnost f/2.0 a vylepšenou optickou stabilizaci Super Steady. Vůbec prvně se v řadě Galaxy S objevuje makro kamerka s 5 megapixely a výčet fotoaparátů zakončuje 16megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát.

Z další výbavy stojí za zmínku procesor Snapdragon 855, 128GB interní paměť, slušná baterie s rychlým nabíjením nebo nejnovější Android 10 s nadstavbou One UI 2.0. Pakliže vás Samsung Galaxy S10 Lite zaujal, budete si jej moci pořídit již zkraje února. Na výběr bude černá a modrá varianta, přičemž cena je stanovena na 16 999 Kč.