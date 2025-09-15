Nový Pixel 10 Pro na rok zdarma? Víme, jak pořídit novinku od Googlu nejvýhodněji

Google Pixel 10 Pro na téměř rok zdarma
Výhodný pronájem je možný díky Mobil Pohotovosti, která se stala autorizovaným prodejcem Google Pixelu v Česku. Nové Google Pixely 10 se tak přidaly do Cashtec Upgrade – služby, v rámci které si můžete pronajmout nový telefon za nejnižší cenu na trhu. Po dvou letech jednoduše zařízení vyměníte za nový model.
A právě Pixel 10 Pro se teď dá pořídit v pronájmu za výhodných podmínek. Měsíčně vychází jen na 599 Kč, a navíc je vůbec poprvé dostupný s výkupním bonusem ve výši 6 250 Kč. Pokud se tedy rozhodnete pro pronájem a zároveň prodáte svůj starý telefon u Mobil Pohotovosti, právě tento bonus vám pokryje téměř celý rok používání. Jinými slovy dostanete skoro 11 měsíců s nejnovějším Pixelem prakticky bez nákladů.
- Google Pixel 10 Pro za 599 Kč (bonus 6 250 Kč)
Za dva roky vás tak Pixel 10 Pro vyjde jen na 8 126 Kč, což je pořádný rozdíl oproti standardní ceně 27 990 Kč. Během celé doby pronájmu máte jistotu záruky, a pokud by se s telefonem cokoli stalo, čeká na vás zdarma náhradní zařízení. Po uplynutí dvou let telefon jednoduše vrátíte, běžné opotřebení se samozřejmě toleruje, a můžete bez starostí přejít na nový model.
Výhodněji to nejde
V rámci služby Cashtec Upgrade si můžete pronajmout i ostatní novinky od Googlu, a i u nich můžete počítat s výkupní bonusem. Základní model Pixel 10 pořídíte z trojice nejlevněji a to za 529 Kč měsíčně, zatímco nejprémiovější Pixel 10 Pro XL vyjde na akčních 699 Kč měsíčně.
- Google Pixel 10 za 529 Kč (bonus 5 000 Kč)
- Google Pixel 10 Pro XL za 699 Kč (bonus 6 250 Kč)