Nový iPhone SE má oproti iPhonu 8 jeden zásadní nedostatek. Uhádnete jaký?

Během představení nového iPhonu SE (2020) jsme vás informovali o tom, že nemá, podobně jako ostatní nové telefony s logem nakousnutého jablka, podporu praktické funkce 3D Touch, kterou výrobce nahradil alternativou s názvem Haptic Touch. Nyní se však ukázalo, že funkcionalita Haptic Touch u nového iPhonu SE (2020) zdaleka není taková, jakou bychom očekávali.

Zatímco funkce 3D Touch, která byla dostupná u iPhonu 8 a Apple od ní upustil až s nástupem iPhonu Xr, fungovala na principu tlaku, který uživatel vyvíjí na displej, Haptic Touch reaguje na dobu přidržení prstu na obrazovce. Na základě toho následně poskytne odezvu uživateli pomocí integrovaného vibračního motůrku.

Haptic Touch (stejně jako 3D Touch) lze využít zejména při prohlížení notifikací. Pokud například obdržíte oznámení od aplikace Twitter, dlouhým podržením prstu se zobrazí náhled tweetu s možností rychlé odpovědi nebo udělení lajku. Tato funkce však na novém iPhonu SE chybí a náhled notifikace si na zamčené obrazovce (v oznamovacím centru) jednoduše nezobrazíte. Absence praktické funkce si jako první všimli uživatelé sociální sítě Reddit (na což následně upozornil server MacRumors).

Tuto funkci ze začátku neuměl ani iPhone Xr, nakonec však funkcionalitu Apple přidal pomocí softwarové aktualizace. Podle Matthewa Panzariana z TechCrunch však v případě iPhonu SE (2020) Apple nehodlá nic měnit a žádné aktualizace, která by funkcionalitu přidala, se podle něj nedočkáme.

Fwiw. this is not a bug. It's not an ideal situation for me (I use notification actions dozens of times a day every day). Haptic works in many other ways on iPhone SE, but not on notifications. https://t.co/2SqFKKGlZG