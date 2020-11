Realme Watch S bude možné nově spárovat i s iOS

Fotografie: Realme

Realme je velmi mladou značkou na poli spotřební elektroniky. Ani to jí však nebrání raketově růst a například za necelý rok na českém trhu si získala velice silné postavení. Ve svém portfoliu má primárně mobilní telefony s agresivní cenou. Nejnověji je to model Realme 7 5G, který se pasuje do pozice vůbec nejdostupnějšího zařízení s podporou mobilních sítí 5G. Kromě telefonů však Realme produkuje také bezdrátová sluchátka, chytré náramky, hodinky a chytré žárovky.

Všechna tato zařízení je nutné vždy spárovat s vaším mobilním telefonem, přičemž pro tyto účely od počátku slouží aplikace Realme Link. Ta je však ještě nyní dostupná pouze pro Android. Pakliže vlastníte například iPhone, jsou vám doplňky od Realme bohužel k ničemu. Tento handicap se však výrobci podaří ještě letos odstranit. Na dnešní tiskové konferenci výrobce oznámil, že společně s novými hodinkami Realme Watch S dojde i na možnost párování s iOS. Je nasnadě, že tím se otevře možnost párování i pro další produkty, například hodinky Watch či náramek Band.