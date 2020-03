Nokia C2 je telefon pro absolutně nenáročné s přisvětlením čelní 5Mpx kamerky

Společnost HMD Global dnes (skrze své stránky) představila nového zástupce cenově dostupných modelů s označením Nokia C2. Ve výbavě najdeme 16GB úložiště (rozšiřitelné až o 64GB microSD kartu), 1 GB RAM nebo operační systém Android 9 Go.

Fakt, že nebude telefonem žádný „trhač asfaltu“, potvrzuje i použitý Unisoc čipset, který má čtyři jádra s taktem 1,4 GHz a je tak pouze zanedbatelně výkonnější než čipset použitý v Nokii C1 (4× 1,3 GHz). 5,7" IPS LCD displej se chlubí HD+ rozlišením a nijak extrémně protáhlým poměrem stran 18:9.

Our most affordable 3G Nokia smartphone just got a buddy in 4G. Meet Nokia C2 bringing affordable 4G to selected markets. It's big. It's bold. It's brilliant. #NokiaC2 pic.twitter.com/eKqrvpU0bZ