Největší inovace iPadů Pro v roce 2021? Zřejmě čtečka otisků prstů

Fotografie: Apple.com

I v letošním roce by měl Apple zčásti obměnit portfolio iPadů. Dle informací od 91mobiles.com a mysmartprice.com bychom se měli dočkat nové generace iPadů Pro s přídomkem 2021, a to hned ve dvou velikostech. Menší verze by disponovala 11palcovým displejem, větší pak 12,9palcovým. V obou případech se zřejmě dočkáme nasazení OLED panelů, avšak vyloučit nelze ani modernější technologii miniLED, zejména u větší a logicky dražší verze.

Rendery odhalují, že po stránce vzhledu se Apple letos zřejmě nebude pouštět do větších inovací. Tablety budou spoléhat na malé rámečky kolem displeje a zkosené boční hrany. Spekuluje se, že by se by se v horním tlačítku mohla objevit čtečka otisků prstů a s ní spjatá funkce Touch ID. Pokud dojde k potvrzení, iPady Pro by navázaly na loňský iPad Air (2020).

Dále můžeme vidět jediný konektor USB-C a na zadní straně tradiční piny pro připojení klávesnice. Na těle iPadů Pro se tak objeví čtveřice reproduktorů. Beze změny působí také fotoaparáty, na zadní straně by měla být dvojice objektivů a ToF senzor. Chystané iPady Pro by také měly být první tablety od Applu schopné 5G konektivity. O veškerý pohon se pak má starat procesor Apple A14 Bionic. Termín představení v tuto chvíli ještě není znám.