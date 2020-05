Nástupce Samsungu Galaxy Z Flipu bude mít zřejmě 3 zadní fotoaparáty

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung Galaxy Z Flip lze v současnosti považovat za jedno z nejpovedenějších ohebných zařízení. Je proto téměř jisté, že se dočká nástupce. Server nl.letsgodigital.org přinesl na základě patentové přihlášky možnou podobu příštího zařízení. V tuto chvíli se spekuluje především o zadních, respektive venkovních fotoaparátech.

Jak můžete vidět, zřejmě budou nově tři, stávající model si vystačí se dvěma. Samsung zřejmě zvažuje dvě možnosti, jak trojitý fotoaparát umístit. Zachování horizontálního uspořádání by znamenalo zásadně méně prostoru pro venkovní displej, který by se kvůli tomu zřejmě zmenšil. Ve hře je proto i vertikální uspořádání, které by naopak umožňovalo nasadit větší venkovní displej. V tuto chvíli ale není jisté, zda Samsung jedno ze dvou nastíněných řešení nakonec skutečně použije.