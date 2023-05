Nahlédněte s námi pod pokličku procesu modernizace internetových sítí Vodafonu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Se zvyšujícími se nároky uživatelů internetu na přenosové rychlosti nás Vodafone již v loňském roce informoval o masivních investicích do modernizace, která v v následujících třech letech spočívá v plném nasazení standardu DOCSIS 3.1. Tento standard konkrétně umožňuje zákazníkům využívat multi-gigabitové rychlosti a jeho nástupce, DOCSIS 4.0, pak umožňuje maximální rychlosti až 10 Gb/s pro stahování a 6 Gb/s pro odesílání dat. Zmíněná modernizace sítě zahrnuje kromě nasazení nových technologií i výměnu použitých pasivních a aktivních prvků sítě, a to spolu s rozšířením optické infrastruktury. Se zástupci Vodafonu jsme se proto zašli podívat na agregační bod pevné internetové sítě (tzv. DC neboli district center) v městské části Praha – Kobylisy.

Kam se Vodafone za první rok projektu posunul?

Upgrade standardu DOCSIS pro zajištění vyšších přenosových rychlostí je dělán s předstihem, ačkoliv maximální přenosové rychlosti běžný zákazník v současnosti ani nevyužije. Vodafone upgraduje standard pro 1,6 milionu domácností/firem, za první rok projektu přitom zvládl zhruba 200 tisíc, což byl první náběhový rok. Ve druhém roce (letošním fiskálním roce 2023/2024) modernizuje trasy připojení pro nejméně 310 tisíc domácností.

Zajímavostí modernizace pevné sítě je pak množství míst, která je potřeba upravit. Fixní technologie se nachází na zhruba 137 tisících objektech (95 % z toho jsou nemovitosti s adresou), zatímco počet mobilních vysílačů je pouze v řádu tisíců. Z tohoto důvodu je velice náročné pevnou síť modernizovat. Navíc je nutné kvůli přístupu do objektů práce provádět přes den.

Síť využívá v Česku téměř 16 000 kilometrů optických kabelů.

Síť využívá v Česku téměř 16 tisíc kilometrů optických kabelů (vlastní i pronajaté) a dalších 5 tisíc kilometrů koaxiálních kabelů v zemi. Uvnitř budov je pak dalších zhruba 15 až 25 tisíc kilometrů kabelů. Pro srovnání, obvod planety Země na rovníku činí zhruba 40 tisíc kilometrů.

Jak vypadá agregační bod?

Navštívený agregační bod v ulici Košťálkova obsluhuje velkou část území Prahy a signál je distribuován také do dalších měst. V místnosti, z níž jsou přiložené fotografie níže, se nachází více než 3 kilometry kabelů a již zde proběhla modernizace.

Modernizaci sítě a přechod na standard DOCSIS 3.1 a později efektivnější DOCSIS 4.0 lze vysvětlit na jednoduchém příkladu. Pevnou síť si lze představit jako dálnici, do které Vodafone přidává další pruhy – aby se tam všichni vešli a také zvyšuje rychlost. V praxi to znamená, že mění aktivní technologie na parametry vyššího frekvenčního rozsahu, tedy přechází na vyšší frekvence.

To je první cesta pro „rozšiřování dálnice“. Druhá cesta je, že se změní standardy, tedy nejprve se přešlo na DOCSIS 3.1 a později půjde o ještě efektivnější DOCSIS 4.0. Třetí cesta spočívá v přidávání hardwaru a dalších přípojných bodů (optických nodů) do lokalit, kde je to kvůli kapacitě potřeba.