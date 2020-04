Na koronavirus reaguje také Nokia. Prodlužuje záruku telefonů o 60 dnů

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Svět v současnosti sužuje pandemie nového typu koronaviru, Českou republiku nevyjímaje. Z důvodu nespočtu vládních opatření jsou například zavřené obchody s elektronikou a někteří uživatelé mohou mít problém jít například reklamovat svůj porouchaný telefon. Vše navíc s ohledem na to, že by měl člověk vycházet spíše v nutných případech. Společnost HMD Global proto přišla s nabídkou prodloužení záruky o 60 dnů.

Akce se týká všech telefonů Nokia, kterým vypršela/vyprší záruka v období od 15. března do 15. května 2020. Lze předpokládat, že dvouměsíční prodloužení záruky by již mělo postačit pro pohodlné reklamování tradičním způsobem. Výrobce nicméně připomíná, že uživatelé mohou reklamaci provést i z pohodlí domova, a to formou on-line formuláře. Počítat musíte jen s tím, že se oprava právě kvůli koronaviru může protáhnout. Obdobnou akci s prodloužením záruční lhůty před časem oznámil také Samsung.