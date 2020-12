Na český trh míří Realme 7i. Půjde o přejmenované Narzo 20

Fotografie: Realme

Řada Realme 7 se utěšeně rozrůstá. Na českém trhu prozatím čítá Realme 7, Realme 7 Pro a Realme 7 5G. Ještě v tomto měsíci k nim přibude Realme 7i. Říkáte si, že jsme o něm již psali a znáte jej? Také nás to napadlo. Realme 7i skutečně existuje, ale na český trh se pod tímto názvem dostane úplně jiný model.

Naznačuje to teaser zveřejněný na české facebookové stránce Realme. Na něm vidíme obrys telefonu s malým výřezem v displeji, ale Realme 7i má průstřel v levém horním rohu. Dále se dozvídáme, že novinka bude lákat především na „Epickou energii“, a to díky baterii s kapacitou 6 000 mAh. V daný moment nám již začalo svítat. „České“ Realme 7i bude velmi pravděpodobně přejmenované Realme Narzo 20, o kterém jsme vás již také informovali. Pokud by se náš odhad potvrdil, půjde o základní smarpthone s 6,5palcovým HD+ displejem či třemi fotoaparáty. Cenu pak lze předpokládat pod hranicí 5 tisíc korun.

Realme 7i ve verzi pro český trh bude uvedeno 10. prosince 2020 v 16:00 hodin. Příští týden se dozvíme veškeré podrobnosti a pravděpodobně i dostupnost s cenou.