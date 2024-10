Motorola si patentovala ohebné véčko s neobyčejným pantem „pro líné“

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv se to možná nezdá, ohebné smartphony jsou s námi již 6 let, přičemž úplná (komerčně známá) prvotina Royole Flexpai stejně jako za ním následující Samsung Galaxy Fold byly skládačkami à la tablet. Ne každý však využije tak velkou obrazovku (zpravidla čtvercového poměru stran), obecně větší rozměry a také vyšší pořizovací cenu, a tak se největší popularitě v poslední době těší ohebná véčka. I na našem trhu aktuálně najdeme ohebná véčka minimálně tří značek, a to Samsung, Motorola a Xiaomi. Není tomu navíc až tak dávno, kdy zde oficiálně nabízel své ohebné véčko také Huawei a brzy by se mohl (alespoň teoreticky) přidat Infinix.

Značka Motorola pak těží z dědictví Razrů, ikonických véčkových zařízení, jejichž styl se snaží přenést také novodobé modely, a nutno dodat, že se jí to daří. Tento výrobce je podle našich zkušeností zároveň nejschopnější, když přijde na využití vnějšího displeje, jehož uhlopříčka je rok od roku větší a uživatele nijak neomezuje v tom, co si na vnější obrazovce ve výchozím nastavení spustí za aplikace, což rozhodně nelze tvrdit o Samsungu. Nyní navíc Motorola přišla s velmi zajímavým patentem, který by u ohebného véčka jen málokdo čekal.

Patent, na který upozornil server 91Mobiles odkazující se na úřad USPTO, popisuje autonomní ohýbací telefon. A jak že takový autonomní foldable vlastně funguje?

Představte si véčko položené na stole v pozici tzv. stanu, kdy je částečně rozevřené a spočívá na hranách rámečků, tedy v místě, kde se nachází typicky spodní reproduktor a na druhé straně zase sluchátko. Takto položený telefon se díky krokovému motoru umí samovolně rozevřít více či méně, tak aby lépe zachytil focený objekt. Jakmile se majitel takového véčka přiblíží k telefonu, novinka se více rozevře a naopak. Autonomní pant se však umí zapojit také ve chvíli, kdy máte telefon položený na zadní straně a je napůl složený, tedy využíváte selfie kamerku v ohebném displeji. I v takovém případě se může automaticky rozevírat či sklápět a to stejné pochopitelně dokáže, i když telefon položíte stejným způsobem, tedy na záda, pouze fotíte na hlavní fotoaparáty na vnější straně. Kromě krokového motoru je využívána také umělá inteligence, která přečte danou scénu a podle toho posoudí, jaký úhel by byl nejlepší. Takovéto ohebné véčko by tak bylo zároveň řešením pro „líné“ uživatele, kterým se nechce hledat ten nejvhodnější úhel při pořizování snímků tímto způsobem.