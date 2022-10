Motorola Razr (2022) oficiálně přichází do ČR. Osloví vás 144Hz ohebný displej?

Fotografie: Motorola

Motorola dnes pro náš trh oficiálně představuje již třetí provedení znovuoživeného kultovního véčka Razr s ohebným displejem. Kromě upraveného ohebného panelu došlo však rovněž na vylepšení fotovýbavy a výkonu. Čím dalším Razr (2022) zaujme?

6,7" pOLED panel se 144Hz obnovovací frekvencí

Největší zajímavostí nového véčka zůstává i nadále technologie ohebného panelu, který má tentokrát 6,7" uhlopříčku (s Full HD+ rozlišením) a jedná se o pOLED displej s působivou maximální 144Hz obnovovací frekvencí, podporou zobrazení více než jedné miliardy barev a také HDR10+. Co nás však na novém displeji zaujalo ještě víc, to je informace o přepracovaném pantu. Ten Razru (2022) umožňuje zůstat otevřený v různých úhlech rozevření, kdy poslouží například jako stativ pro natáčení videí. Motorola tento režim nazývá „Flex View“, v případě konkurenčního Galaxy Z Flipu4 se pak jedná o režim „Flex“.

Podobnost však nenajdeme pouze v názvech těchto režimů, ale také v použitém Ultra Thin Glass. To by totiž měla Motorola podle našich informací přebírat právě od Z Flipu4, respektive společnosti Samsung. Zároveň však slibuje také absenci viditelného ohybu v oblasti pantu, tudíž nezbývá než se o tomto tvrzení přesvědčit, jakmile se dostane nový Razr (2022) do redakce.

Druhý displej najdeme na vnější straně. Nabídne HD+ rozlišení (800 × 573 pixelů), avšak pouze na uhlopříčce 2,7" a obnovovací frekvenci 60 Hz. Dodejme, že zařízení se chlubí certifikací IP52 a rozměry se zastavily na hodnotě 79,79 × 166,99 × 7,62 mm v otevřeném stavu, respektive 79,79 × 86,45 × 16,99 mm, když Razr (2022) zaklapnete. Tím lze samozřejmě stejně jako za starých dobrých časů stylově ukončit telefonní hovor.

50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací a první véčko s třemi mikrofony

Stran footvýbavy tentokrát výrobce sází na 1/1,5" senzor s optickou stabilizací a vícesměrovým PDAF ostřením, jemuž dělá společnost 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením a minimální ostřící vzdáleností od 3 cm, což znamená, že poslouží také jako makro snímač. V ohebném displeji pak na uživatele čeká 32Mpx selfie kamerka.

Vzhledem k nasazení extrémně výkonného čipsetu Snapdragon 8+ Gen1 je nově možné i záznam videí až v 8K rozlišení (s 30 FPS). Společnost tomuto velmi povedenému procesoru bude dělat 8 GB RAM LPDDR5 a 256GB úložiště typu UFS 3.1, jež není možné rozšířit o paměťovou kartu.

Motorola Razr (2022), jež je vybavena stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos, má být zároveň prvním telefonem této (véčkové) konstrukce, který se může pochlubit třemi mikrofony. Výrobce tak slibuje kvalitnější záznam audia.

Energii novince bude dodávat baterie o kapacitě 3 500 mAh s podporou 30W drátového nabíjení. Jedná se tedy o vyšší nabíjecí výkon, než který zvládá Z Flip4, na druhou stranu ten umí i bezdrátové nabíjení, což o Razru (2022) bohužel tvrdit nelze. Potěší však, že napájecí adaptér bude dodáván přímo v balení, kde najdete rovněž pouzdro.

Softwarová podpora

Výrobce u nové Motoroly Razr (2022) garantuje alespoň dvě velké aktualizace operačního systému a tři roky bezpečnostních záplat. Vzhledem k tomu, že novinka na trh dorazí s Androidem 12, to tak znamená, že se na ni dostane Android 14. Důvodem pro nenasazení Androidu 13, který je již na některých smartphonech dostupný, je podle výrobce nutnost veškeré funkce (včetně těch souvisejících s druhým displejem) důkladně otestovat.

Ve spojitosti s vnějším displejem je pak skrze něj možné prohlížet notifikace, ale také na ně odpovídat psaním na klávesnici i nadiktováním textu. Samozřejmostí jsou rovněž nové styly hodin a také widgety typu počasí, možnost ovládat hudební přehrávač a další. Výhodou oproti Galaxy Z Flipu4 je pak podpora funkce Ready For, neboť DeX na Z Flipu spustit nelze.

Cena a dostupnost

Oficiální česká cena byla stanovena na 29 999 Kč (1 199 eur). Novinka bude k dostání u všech ověřených prodejců, například na mp.cz s výkupním bonusem 4 000 Kč a tříletou zárukou zdarma. Využít bude možné rovněž služby KPPS, kdy Motorola Razr (2022) vyjde na 500 Kč měsíčně po dobu 26 měsíců.