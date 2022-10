Utrhla se Motorola ze řetězu? Nový Razr 2022 má být v Evropě velmi drahý

V segmentu telefonů s ohebnými displeji vládne Samsung, ostatní se buď neúčastní, nebo jen paběrkují. Možnou světlou výjimkou by mohla být Motorola, která buduje řadu Razr, u které těží nejen z nostalgie, ale také z přímého předurčení telefonů s ohebným displejem pro véčkovou konstrukci. Letos v srpnu byla představena již 3. generace s názvem Razr 2022, avšak prozatím byla uvedena jen na čínském trhu.

Motorola RAZR 2022 is about to launch in Europe. At a lovely 1200+ Euro price they're probably gonna sell like 5 of them. Maybe 6.