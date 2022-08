Mobily Vivo nyní koupíte se slevou díky akci Back to School

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Společnost Vivo připravila pro zákazníky slevovou akci Back to School, v rámci níž je možné pořídit vybrané smartphony za akční cenu, v případě modelu V21 se přitom jedná o pěknou slevu tři tisíce korun. Telefon je přitom zajímavý nejen kvalitním 90Hz AMOLED displejem a výkonným procesorem Dimensity 800U, ale také 44Mpx selfie kamerkou chlubící se ojedinělou optickou stabilizací, viz naše podrobná recenze. Níže se můžete podívat na přehlednou tabulku slev jednotlivých telefonů, promo nabídka je platná od 15. srpna až do 4. září 2022, více informací se dozvíte na vivo.com/cz.