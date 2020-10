mobilecast #187: čím nás zaujaly iPhony 12, novinky od Googlu a OnePlus 8T

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

mobilecast je po #lletnípauze zpět a ve velké parádě. Dnes se zaměříme na nové iPhony, které jsou letos hned čtyři, také se podíváme na novinky od Googlu a OnePlus 8T, který začínáme v těchto dnech testovat. Už nyní se můžete naladit tím, že se podíváte na naše první dojmy. Připravte si otázky, v průběhu vysílání vám je rádi zodpovíme živě!

Dneškem navíc startuje nová éra pořadu mobilecast. Kromě atraktivních témat vám budeme přinášet i zajímavé soutěže o produkty našich partnerů. Na začátku každého mobilecastu se dozvíte soutěžní otázku a ti z vás, kteří ji zodpoví v soutěžním formuláři ještě v době, kdy bude mobilecast vysílat, budou mít větší šanci na výhru, a to rovnou pětinásobnou. Podobný koncept můžete už nyní vidět na sesterském webu fDrive.cz v rámci pořadu Future Cast. Aktuálně můžete na fDrive.cz soutěžit o zážitkovou jízdu s Teslou.

Jak hrát a vyhrát?

mobilecast startuje v novém čase, tedy v 17:00 hod. Na začátku pořadu vyhlásíme soutěž. V popisku pod videem na YouTube naleznete odkaz na článek se soutěžním formulářem, ten bude přístupný i z hlavní stránky mobilenet.cz, a to od 16:00. Každého, kdo správně zodpoví soutěžní otázku v době vysílání mobilecastu, zařadíme do soutěže 5×, čímž se výrazně zvýší šance na výhru. Soutěžit však budete moci až do neděle 18. října 2020 23:59 hod. Následně vyhlásíme výherce.

Tak neváhejte a sledujte od 17:00 mobilecast živě! Dnes ve složení Iaonnis Papadopooulos a Martin Pultzner!