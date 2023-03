Mobil, co vydrží 3 dny bez nabíjení? To není vzdálená budoucnost

Fotografie: Honor

Vydržet celý den bez nabíjení, to je sen každého z nás. U starých tlačítkových mobilů běžná věc. Ale pro dnešní chytré telefony, které musí zvládnout nepřetržité brouzdání po internetu, přehrávání videí a filmů nebo focení a natáčení, úkol, který těžko zvládají. Vývoj jde ale rychle dopředu a i v Česku si dnes už můžete pořídit mobil, u kterého je výdrž baterie na prvním místě. Poslední novinka značky HONOR, HONOR Magic5 Lite, dokonce přežije až 3 dny bez nabití. Jak je to možné?

Boj o přežití: 2 dny ve městě bez nabíjení

Svoje si užil také známý influencer ze Španělska, Enrique Alex. Ten dostal jediný úkol: Vydržet s mobilem HONOR Magic5 Lite ve městě bez nabíječky, a to rovnou celé dva dny! Jak to dopadlo? Na začátku se telefon nabíjel pouhých 35 minut. To stačilo díky patentovanému rychlo nabíjení na plné nabití.

Erique Alex pak dal mobilu pořádně zabrat a rozjel ty nejvíce zatěžující aplikace, jako je nakupování online, sociální sítě, GPS, přehrávání hudby nebo filmů. Nebál se testování okořenit ani pořádným živým streamováním. A výsledek? Mobil pořád běžel.

Španělský influencer Enrique Alex k tomu dodává: „Pro nás, kdo tvoříme jakýkoli obsah, je výdrž mobilu absolutní zásadní věc. Je super, když pořád nemusíte myslet na to, kde máte nabíječku nebo jak a kde si budete dobíjet. A to nemluvím o tom, když se vám uprostřed nejlepšího momentu natáčení mobil prostě vybije. HONOR Magic5 Lite má navíc super vychytávky na natáčení videí, které dávají kromě neuvěřitelné výdrže bez nabíjení spoustu možností.“

Výdrž potvrdily i renomované laboratoře DXOMARK

Výrobce tohoto telefonu se super výdrží HONOR garantuje podle oficiálních parametrů až dva dny bez nabíjení. Proto bylo velké překvapení, když se při měření prestižních testovacích laboratoří DXOMARK nakonec potvrdilo, že HONOR Magic5 Lite vydrží dokonce až tři dny, kdy se nemusí nabíjet.

Nejtenčí a nejlehčí mobil s velkou baterií

I přesto, že HONOR Magic5 Lite pohání baterie o opravdu nadstandardní kapacitě 5 100 mAh, je mobil extrémně lehounký, váží pouhých 175 gramů. Je také velmi tenoučký, jen 7,9 mm. To je, jako když si představíte plátek velmi tenké italské pizzy. Od března HONOR Magic5 Lite najdete u českých prodejců za startovací cenu 9 490 Kč, navíc s bezdrátovými sluchátky HONOR Earbuds 2 Lite zdarma jako dárek!