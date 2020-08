Surface Duo bude mít tříletou softwarovou podporu, slibuje Microsoft

Fotografie: Microsoft

V tomto týdnu Microsoft oficiálně představil nezvyklé zařízení Surface Duo. Jde o skládací telefon, avšak bez ohebného displeje. Naopak má dva displeje otočné kolem pantu, které spolupracují. Jde o pracovně zaměřený stroj pro náročné, u něhož nepřekvapí, že se cena šplhá velmi vysoko. I z tohoto důvodu potěší, že o zařízení hodlá náležitě pečovat.

Pro theverge.com Microsoft uvedl, že se zavazuje podporovat Surface Duo po dobu tří let. Pro uživatele to v praxi znamená, že získají po dobu tří let novou verzi operačního systému Android a samozřejmě také bezpečnostní záplaty. V tomto ohledu se Microsoft zařadí v segmentu zařízení s Androidem po bok těch nejlepších. Tříletou podporu garantuje Google pro Pixely a nově také Samsung od řady Galaxy S10.