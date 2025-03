Levné Galaxy A26 má nově IP67, téměř vlajkovou podporu a jedno skryté eso v rukávu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejdostupnější z nové trojice Galaxy A je nepochybně model Galaxy A26, jenž cílí na cenově „citlivější“ zákazníky, kteří si však přesto chtějí dopřát některé z výhod této série. V čem je Galaxy A26 zajímavý a nenabízí náhodou nejlepší poměr cena/výkon z dnes představené trojice?

Větší displej, ale také s velkými rámečky

Model Galaxy A26 doznal oproti předešlé generaci s označením A25 hned několik vylepšení. Začít přitom můžeme displejem, jehož uhlopříčka narostla z 6,5" na 6,7". Stále se přitom jedná o obrazovku typu Infinity-U, tedy s kapkovitým výřezem, která je však typu Super AMOLED, podporuje 120Hz obnovovací frekvenci a Full HD+ rozlišení.

U tohoto modelu je již nutné počítat s poměrně širokými rámečky kolem obrazovky, zejména pak s bradou. Výrobce také nespecifikuje maximální jas, ale z letmých prvních dojmů se zdál být (během spíše zataženého počasí) dostačující i pro používání venku. Snímač otisků prstů je na rozdíl od modelů Galaxy A56 a A36 umístěn nikoliv v obrazovce, ale na boku ve vypínacím tlačítku. Jeho nahmatání je poměrně snadné.

Telefon mezigeneračně přibral 3 gramy na rovných 200 gramů a zeštíhlel o 0,6 milimetru. Na druhou stranu povyrostl do výšky o rovné 3 milimetry a také do šířky o 1 milimetr. Navzdory tomu kapacita baterie zůstala zachována, tedy 5 000 mAh, stejně jako maximální nabíjecí výkon, který činí 25 W. Velkou novinkou je však ochrana IP67, která je tak téměř vlajková a je shodná s tou, kterou najdeme u Galaxy A56 a A36. Telefon se tak nezalekne prachu ani vody.

Má něco, co u Galaxy A56 a A36 nenajdete

Po stránce výkonu je pak novinka také jediným novým „Áčkem“, které se může pochlubit podporou paměťových karet, a to až o kapacitě 2 TB. V tomto případě se tedy Samsung evidentně nesoustředil na to, aby zákazníkům zajistil co nejlepší a nejplynulejší zážitek z používání systému, jak to vysvětluje u modelů Galaxy A56 a Galaxy A36, což působí trochu zvláštně. Dostatek výkonu by měl obstarat Exynos 1380, který byl loni u modelu Galaxy A35. Konfigurace RAM/ROM pak činí 6 + 128 GB, případně 8 + 256 GB.

Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36 a Samsung Galaxy A56

A jak je na tom novinka, co se softwarové podpory týče? V tomto ohledu se nedočkáte žádných ústupků, neboť dorazí s nejnovějším One UI 7.0 a má garantováno 6 velkých aktualizací OS a také 6 let bezpečnostních záplat. Galaxy A26 má tak pouze o jednu aktualizaci/rok kratší podporu než novodobá vlajková řada Galaxy S. Na zadní straně pak najdeme 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv, hlavní 50Mpx senzor s optickou stabilizací a také 2Mpx makro snímač. V kapkovitém výřezu pak najdeme 13Mpx senzor.

Cena a dostupnost

Předobjednávky na novinku odstartují 3. března, přičemž k prvním zákazníkům zavítá 14. března a akční startovní nabídka potrvá do 13. dubna. Variantu 6 + 128 GB si pak Samsung cení na 7 499 Kč a větší 8 + 256 GB na 8 999 Kč. S uplatněním voucherů se lze dostat na 6 999 Kč a 8 499 Kč.