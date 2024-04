Kvůli antimonopolním praktikám se bude Applem zabývat i Japonsko

Fotografie: Apple

Jak upozornila gsmarena.com na základě zprávy asia.nikkei.com, poté, co Evropská komise donutila Apple na základě Aktu o digitálních trzích (DMA) otevřít iOS pro obchody s aplikacemi třetích stran v EU, zdá se, že další země vyšetřují firmu z Cupertina kvůli antimonopolním a monopolistickým praktikám. Naposledy se objevily zprávy o tom, že Apple (stejně jako další velké firmy viz Google) je na mušce zákonodárců ze země vycházejícího slunce.

Podle současných zákonů v Japonsku je možné pokutovat společnosti až do výše 6 % prodejů, ovšem politici vyžadují změnu v podobě navýšení až na 20 %. Opakované porušení by pak pro firmy, jako je Apple či Google, mohlo znamenat pokutu ve výši až 30 % prodejů. Japonsko přitom upozorňovalo na nadcházející změnu již v prosinci 2023, dokonce varovalo Apple, že má větší plány na revizi zákonů, jež mají zabránit praktikám narušujícím hospodářskou soutěž. Hlavním problémem Japonska se přitom aktuálně zdá být, podobně jako u Evropské unie, App Store.

Stejně jako EU, pravděpodobně i Japonsko donutí Apple otevřít svou platformu pro obchody s aplikacemi třetích stran a alternativní platební systémy, protože v současné době všechna předplatná a placené aplikace vyžadují platbu prostřednictvím platebního systému společnosti Apple, který zahrnuje poplatek za zpracování ve výši až 30 %.

Sluší se také dodat, že na Apple podalo žalobu z důvodu porušování antimonopolních zákonů i americké ministerstvo spravedlnosti spolu s více než desítkou států. Zajímavé je to zejména z pohledu toho, že se k žalobě vyjádřil i Apple: „Věříme, že tato žaloba je nesprávná z hlediska faktů i zákonů a budeme se proti ní důrazně bránit.“ Navíc dodal, že by žaloba mohla vytvořit nebezpečný precedens, skoro jako by očekával, co může přijít i v dalších regionech. „Ve společnosti Apple každý den inovujeme, aby si lidé technologie oblíbili – navrhujeme produkty, které hladce spolupracují, chrání soukromí a bezpečnost lidí a vytvářejí pro naše uživatele kouzelný zážitek. Tento soudní spor ohrožuje to, kdo jsme, a principy, které odlišují produkty Apple na silně konkurenčních trzích,“ znělo tehdejší prohlášení firmy.