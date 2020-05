K předobjednávce Sony Xperie 10 II získáte zdarma bezdrátová sluchátka

Fotografie: mobile01.com

Na český trh po jistém zdržení konečně míří zajímavá Xperia 10 II od Sony. Počínaje 18. květnem výrobce spustil předobjednávky na českém trhu. Zájemci mohou vybírat mezi černou a bílou variantou, přičemž cena je stanovena na 9 990 Kč. Pokud vás novinka zaujala a uvažujete o ní, máte nyní příležitost získat k telefonu také Bluetooth sluchátka Sony WI-C310B v ceně zhruba 700 Kč zcela zdarma. Nabídka je omezena časově, a to do 30. května, případně vyprodáním zásob. Samotný telefon přijde do prodeje začátkem června 2020.