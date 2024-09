Je Galaxy S24 FE skutečně tím, po čem fanoušci toužili? Představení a první dojmy

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V rámci tradice letos Samsung nezapomněl ani na své fanoušky, a to doslova, neboť představil novinku s označením Samsung Galaxy S24 FE, kdy „FE“ stojí za slovy „Fan Edition“ neboli „Fanouškovská edice“. Právě tento model by pak měl představovat splněné přání všech milovníků této jihokorejské značky, kteří chtějí to nejlepší za co možná nejlepší cenu. Skutečně novinka nabídne skvělý poměr cena/výkon a čím se vlastně pokusí zaujmout?

Samsung Galaxy S24 FE vyrostl a naučil se AI

Design za jedna s hvězdou, odolnost stejně tak

Po designové stránce zřejmě nikoho nepřekvapí, že zůstává novinka věrná designovému jazyku novodobé řady Galaxy S (a nejen té), těšit se tak můžete na líbivý smartphone se skleněnými zády i hliníkovým rámem. Použitý hliník má být navíc mezigeneračně odolnější, což se bude hodit v případě, že nosíte telefon bez pouzdra, neboť se dříve či později zkrátka není možné vyhnout nějaké té nehodě. Rozměry 162 × 77,3 × 8 milimetrů a hmotnost 213 gramů novinku řadí do kategorie spíše již větších smartphonů, což souvisí také se změnou v oblasti displeje, k níž se dostaneme. Ještě předtím však zmiňme barvy, kterých je hned několik.

Možná si ještě pamatujete doby, kdy Samsung u modelů FE oslnil nabídkou 6 či více barevných provedení. V případě Galaxy S24 FE je nabídka o něco skromnější (ostatně český trh je, co se barev týče, stále relativně konzervativní a podle dat výrobců stále převažují barvy, jako je černá, šedá, tmavě modrá apod.) a obsahuje konkrétně čtyři odstíny. Na konzervativce jasně míří černá varianta, zbylé tři jsou pak o poznání veselejší a musím uznat, že všechny tři vypadají naživo velmi pěkně, konkrétně se jedná o žlutou, zelenou a modrou.

Stran odolnosti Samsung i letos nasadil IP68, tedy kompletní odolnost vůči prachu i vodě, uživatelé se mohou těšit rovněž na ochranné sklo Corning Gorilla Victus+.

Větší displej s tenčími rámečky a efektivnější čipset

Již zmíněné rozměry souvisí s displejem, jehož uhlopříčka narostla na 6,7". Použitý panel má dostačující Full HD+ rozlišení a pochopitelně se jedná o Dynamic AMOLED 2X z dílny Samsungu. Nechybí ani funkce Vision Booster s maximálním udávaným jasem až 1 900 nitů. Oproti regulérním vlajkovým modelům Galaxy S24 je však nutné počítat pouze s optickou čtečkou otisků prstů a také absencí technologie LTPO. Displej dokáže měnit obnovovací frekvenci ve dvou stupních, a to 60 či 120 Hz. Zobrazovací panel je každopádně plochý a má mezigeneračně o něco tenčí rámečky. Naživo vypadá pěkně, zamrzí jen, že spodní rámeček, tzv. „brada“, je o něco širší než ostatní rámečky.

Na rozdíl od loňské vlajkové řady Galaxy S23 letos Samsung u modelů Galaxy S24 a Galaxy S24+ opět použil čipset Exynos, nepřekvapí tak, že jej najdeme i u modelu Galaxy S24 FE. Jedná se navíc o mírně upravený čipset s označením Exynos 2400e, který má mít mírně nižší takt, díky čemuž má být energeticky úspornější. Výrobce však zároveň slibuje, že v oblasti výkonu pro každodenní používání včetně hraní her bychom se neměli dočkat žádných ústupků a nový čipset je téměř dvakrát výkonnější než ten použitý u modelu Galaxy S23 FE. K plynulému používání bez nadměrného zahřívání má dopomoci také o 11 % větší odpařovací komora. Stran úložiště je pak nabízena verze se 128 GB (UFS 3.1), případně 256 GB (UFS 4.0), vždy v kombinaci s 8 GB operační paměti typu LPDDR5X.

A jak je na tom novinka s výdrží, respektive kapacitou baterie? Navzdory mezigeneračně větším rozměrům, které jsou navíc větší než rozměry Galaxy S24+ s 4 900mAh baterií, se kapacita baterie zastavila na hodnotě 4 700 mAh. Rozdíl 200 mAh oproti Galaxy S24+ by měl nicméně vykompenzovat energeticky méně náročný čipset, a tak bychom se zřejmě měli dočkat stejné (či velmi podobné) výdrže na nabití. S tím se pojí také přítomnost 25W nabíjení, které výkonem rozhodně neohromí, ale alespoň jej doprovází 15W bezdrátová alternativa včetně reverzního bezdrátového nabíjení.

Kde Samsung exceluje, je softwarová podpora o délce 7 let, tedy 7 velkých aktualizací OS a 7 let bezpečnostních záplat. Novinka dorazí s Androidem 14 a nejnovější nadstavbou One UI s kompletní podporou všech (dostupných) funkcí Galaxy AI, jako je pokročilé editování obrázků, práce s poznámkami, Circle to Search a mnohé další.

Fotovýbava, cena, dostupnost

Celkové první dojmy z novinky jsou vesměs pozitivní, oblast fotovýbavy však může působit tak trochu jako kaňka na kráse. Výrobce se totiž rozhodl nasadit již několik let používaný třínásobný teleobjektiv s 8Mpx rozlišením, kterému alespoň neschází OIS a má slušnou clonu f/2.4. Dále ve výbavě najdeme 50Mpx primární senzor o světelnosti f/1.8, který se chlubí optickou stabilizací i schopností zprostředkovat vysoce kvalitní 2násobný zoom. Do třetice všeho dobrého neschází 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv s clonou f/2.2 a na čelní straně najdeme 10Mpx selfie kamerku (f/2.2). A na kolik si novinku Samsung cení?

Pokud se rozhodnete pro 128GB variantu, vyjde vás na 18 999 Kč. Téměř jasnou volbou je tak 256GB verze, která je pouze o 1 000 Kč dražší a má rychlejší typ úložiště. V obou dvou případech lze využít výkupní bonus ve výši 3 000 Kč a do 4. října využít také nabídky v podobě 50% slevy na pouzdra. Prodeje přitom odstartují již dnes (26. září) v 17:00.

