Jak se aktuálně daří dvěma rivalům – společnostem Apple a Samsung?

Fotografie: Finex.cz

Jak se ve čtvrtém kvartálu tohoto roku dařilo dvěma předním výrobcům nejen chytrých mobilních telefonů – americkému Applu a jihokorejskému Samsungu? Jakým způsobem na obě z firem dopadl nedostatek čipů? A vyplatí se kupovat jejich akcie? Odpovědi najdete na následujících řádcích.

Tržby Apple nesplnily očekávání. Apple navíc neobhájil pozici nejhodnotnější společnosti světa

Společnosti Apple se podařilo za čtvrtý kvartál vygenerovat tržby ve výši 83,36 miliardy dolarů, což odpovídá 29% nárůstu. Na vysoká očekávání analytiků, kteří předpokládali, že firma utrží 84,69 miliardy dolarů, však Apple nedosáhl. Společnost totiž aktuálně bojuje s celosvětovým nedostatkem čipů, což na její tržby mělo negativní vliv. Celkový dopad na tržby činil šest miliard dolarů, v příštím kvartálu by mohl být ještě vyšší. Problémy s nedostatkem čipů totiž pravděpodobně neřekly poslední slovo. K lepším číslům v nacházejícím období by ale i přes tento nedostatek důležité součástky mohl společnosti pomoci na trh nedávno uvedený iPhone 13. Jeho prodeje se totiž zatím do aktuálního kvartálu nestihly promítnout.

I díky tomu, že Apple nedostál vysokým očekáván, se společnosti nepodařilo udržet si titul nejhodnotnější firmy světa. Apple na první příčce předběhl gigant Microsoft. Aktuální tržní kapitalizace Applu je 2,426 bilionů dolarů a kapitalizace Microsoftu je 2,483 bilionů dolarů.

Akcie společnosti Apple: investice do stabilního hráče

Asi není překvapivé, že když se firmě Apple dlouhodobě daří, roste také cena akcií Apple. Samozřejmě ale ani akcie firmy, jako je Apple, nemají pouze vzestupnou tendenci. Někdy jejich cena může klesnout okolními vlivy (například ekonomická krize, nedostatek čipů, negativní nálada na trzích atp.) V takových momentech je třeba, aby investor zachoval chladnou hlavu, akcií se nezbavoval, a naopak příznivou cenu využil k nákupu dalších akcií. Z dlouhodobého hlediska jde totiž o investici do aktuálně neustále rostoucího IT odvětví. Zároveň je Apple obrovskou firmou, která má svou historii a nabízí také „jistotu“, že jí jen tak něco nepošle ke dnu.

Koneckonců na světě je kolem 1,4 miliardy aktivních zařízení (a toto číslo stále roste), takže potenciál pro vývoj dalších služeb tu je veliký. Navíc má kolem sebe řady zarytých příznivců, kteří si chválí příjemné uživatelské prostředí, design i další přednosti těchto zařízení a nakupují je navzdory vysoké pořizovací ceně. Něco takového o sobě moc jiných výrobců mobilních telefonů říct nemůže. Pokud tedy dokážete udržet emoce na uzdě v případě, že se akciím společnosti zrovna nebude tolik dařit a plánujete investovat v dlouhodobém horizontu, může se vyplatit do společnosti Apple investovat.

Jestli vás zajímá, jaký byl očištěný zisk na akcii Apple, tak ten je aktuálně na částce 1,24 amerického dolaru. Meziročně tak dosáhl zlepšení o 70 %.

Vývoj akcií Apple za poslední rok

Nedostatek čipů naopak hraje do karet Samsungu

Nedostatek čipů, který je problémem pro celou řadu společností, naopak hraje do karet asijské konkurenci firmy Apple, a to Samsungu. Provozní zisk jihokorejské společnosti Samsung Electronics ve třetím čtvrtletí díky silné poptávce po paměťových čipech meziročně vzrostl o 28 procent na 15,8 bilionu wonů, což je zhruba 300 miliard korun. Samsung se tak dostal na nejvyšší úroveň za poslední tři roky. Čtvrtletní tržby se zvýšily o deset procent na rekordních 74 bilionů wonů. Samsung je zároveň největším výrobcem paměťových čipů na světě. Čtvrtletní zisk jeho čipové divize meziročně vzrostl o 82 % na více než deset bilionů wonů.

A jak dlouho přední výrobce čipů očekává, že problém s jejich nedostatkem potrvá? Samsung předpokládá, že současné problémy s nedostatkem čipů, které narušují výrobu spotřební elektroniky i automobilů, budou pokračovat také v příštím roce. Ve druhé polovině příštího roku by se však situace mohla zlepšit.

Není to ale tak, že by Samsung těžil pouze z aktuální „čipové krize“. Povedl se mu například už první kvartál letošního roku. Tehdy šel úspěch společnosti na vrub zejména divizi s mobilními telefony, kde Samsungu skvěle zafungovaly letošní novinky z řad telefonů Galaxy. Nové mobily tak Samsungu vynesly nezanedbatelný zisk ve výši 3,97 miliardy dolarů. Samsung úspěch přičítá zejména řadě Galaxy S21.

Vývoj akcií Samsung za poslední rok

Akcie Samsungu: vyplatí se jejich nákup?

Tržní kapitalizace společnosti Samsung je 400 miliard dolarů, což určitě není málo i přes to, že nedosahuje tak závratných čísel jako Apple. Minimálně toto číslo stačí na to, aby byl jihokorejský technologický gigant devatenáctou nejhodnotnější společností na světě (dle tržní kapitalizace).

Akcie Samsungu jsou likvidní (jednoduše řečeno snadno obchodovatelné) a firma pravidelně vyplácí dividendu. Samsung sice možná nemá takové zástupy svých zarytých obdivovatelů jako Apple, ale i tak jde o silnou nadnárodní společnost, která působí ve stabilním a velmi aktuálním odvětví.

Obě společnosti rozhodně patří mezi lídry ve svém odvětví a investorovi mají co nabídnout. Ať už byste se vzhledem k aktuální situace akcie rozhodli přikupovat, nebo prodávat (pokud již vlastníte), vždy myslete na vaši investiční strategii, s kterou jste do investice vstupovali. Přejeme hodně štěstí.