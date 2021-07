Jak rychle se nabije OnePlus Nord2? Do kapsy strčí i 3× dražší telefony

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

OnePlus se proslavilo technologií extrémně rychlého nabíjení Warp Charge, kterou implementovalo i do cenově dostupné novinky OnePlus Nord2 s 4 500mAh baterií. Logicky jsme se tak rozhodli telefon podrobit našemu testu nabíjení. Na níže přiložené nabíjecí křivce můžete vidět, že rychlost nabití z 0 na 100 % je opravdu špičková a často jí nedisponují ani dvojnásobně nebo dokonce trojnásobně dražší telefony. Uvedené rychlosti bylo navíc dosaženo přímo výrobcem dodávaným napájecím adaptérem v bílém barevném provedení s klasickým červeno-bílým napájecím/datovým kabelem (USB-C/USB-A). Majitelé telefonu se tak nemusí obávat, že by pro dosažení maximální nabíjecí rychlosti museli investovat peníze do dalšího adaptéru.

Kromě samotné rychlosti nabíjení, díky které stačí mobil připojit k zásuvce třeba jen na pouhých 10 až 20 minut, nás zaujalo zahřívání, které jsme u smartphonu v podstatě neregistrovali. Mírně teplý je samotný adaptér, telefon však zůstává i při vyšší okolní teplotě (ve výši zhruba 26 °C) spíše vlažný. Do komentářů nám můžete napsat, jak moc je pro vás při výběru nového smartphonu funkce (extrémně) rychlého nabíjení důležitá, případně jestli ji využíváte.