Jak fotí nejlevnější 5G telefon? Testujeme Poco M3 Pro

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Několika fotoaparáty je dnes vybaven takřka každý telefon, platí to i pro kategorii těch levnějších. I uživatelé, kteří nepotřebují telefon za 10 a více tisíc korun budou chtít občas něco vyfotit a tak i například Poco M3 Pro 5G musí zvládat zachytit alespoň momentky. Jak je na tento úkon připraven telefon za necelých 5 tisíc korun?

Výrobce si dal opravdu velmi záležet, abyste na zadní straně nepřehlédli, že v ruce držíte telefon Poco a současně, že zde je trojice fotoaparátů. Použitelný v praxi je však pouze hlavní objektiv, který disponuje 48 megapixely, přičemž při nejčastěji nastaveném automatickém režimu musíte počítat s tím, že mobil fotí skládáním čtyř snímků do jednoho a výsledkem jsou fotografie ve 12 megapixelech.

Výsledné fotografie jsou překvapivě velice slušné. I levné Poco M3 Pro vám pořídí věrně barevné snímky a spokojeni budete také s ostrostí. Vše samozřejmě za předpokladu dostatečného světla. Jakmile světla ubývá, do fotografií se nenápadně vkrádá šum, který odhalíte až při podrobnějším zkoumání. Zde je však nutné říci, že nejde o něco, co by si u telefonu za necelých 5 tisíc korun zasloužilo kritiku. Pro případy, že budete chtít pořídit selfie, je připravena čelní 8megapixelová kamerka. Ta za hlavním fotoaparátem sice kvalitou zaostává, ale i tak jsou výsledky za účelem rychlého sdílení použitelné.

Smířit se budete muset jen se základním záznamem videa, kdy vrcholem je Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Pakliže budete záznamy sledovat jen na displeji smartphonu, vše je v pořádku. Na větší obrazovce, třeba na televizi, již však více vynikne horší plynulost a občasné přeostřování.

Poco M3 Pro 5G v redakci právě testujeme. Pokud vás o něm cokoliv zajímá, zeptejte se nás v diskuzi pod tímto článkem.