Inovace Samsungu Galaxy A54? Snad o něco větší baterie

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Čas běží neúprosně kupředu a my můžeme pomalu vyhlížet klíčové novinky řady Galaxy A. Podstatným modelem bude zřejmě především Galaxy A54, který má dle galaxyclub.nl nabídnout o něco větší baterii. Spekuluje se o kapacitě zhruba 5 100 mAh, což je ale ve srovnání s Galaxy A53 pouze kosmetický rozdíl oproti 5 000 mAh. Zcela beze změny pak zůstane zřejmě nabíjení s výkonem maximálně 25 W.

Jisté změny by mohly nastat u zadních fotoaparátů. Hlavní snímač by měl mít namísto 64 „jen“ 50 megapixelů, ale jak víme, to nemusí vůbec znamenat, že by šla výsledná kvalita fotografií dolů. Modernější hlavní fotoaparát by si měl navíc poradit i s hloubkou ostrosti, díky čemuž již nebude potřeba speciální snímač. Je tak možné, že na zadní straně budou nově jen tři objektivy. Na další informace si ještě budeme muset počkat, do možné premiéry Samsungu Galaxy A54 totiž zbývá zhruba čtvrt roku.