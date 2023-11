Infinix přivezl do Česka svůj nejlepší telefon, stojí jen 8 tisíc

Fotografie: Mobil Pohotovost

Značka Infinix si buduje na českém trhu stále silnější pozici, a to hlavně díky tomu, že v jejím portfoliu najdeme smartphony s vlastnostmi vlajkových lodí za super ceny. Výjimkou není ani nový Infinix Zero 30, který dnes vstupuje do předprodeje jako vrcholný model značky. A už za cenu 7 999 Kč nabídne opravdu špičkový displej, kvalitní fotoaparát i solidní výkon.