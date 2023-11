Ideální mobilní tarif? GoMobil má za 369 Kč třeba 17 GB dat

Fotografie: Pixabay

Virtuální operátor GoMobil působí v síti T-Mobilu a na českém trhu můžete jeho služeb využívat již více než 10 let. Lze tak říci, že jde o stabilního operátora, který se na trhu uchytil. Nové zákazníky by mohl získat díky své aktuální nabídce, díky které lze ušetřit více než 200 Kč měsíčně za služby.

Vše se točí kolem tarifu Ringo 100, který je dle slov operátora určen uživatelům, kteří volají velmi málo, SMSkují ještě méně, ale naopak se spoléhají na mobilní data, kterých potřebují mít měsíčně opravdu dostatek. Co tedy tarif Ringo 100 nabízí? Základem je 40 volných SMS a 17 GB dat, což je na poměry českého trhu velmi působivá porce dat. Běžná cena by byla 604 Kč, avšak nyní ji operátor srazil o 235 Kč, vy tak budete platit pouze 369 Kč. Důležité je zmínit, že sleva je trvalá a pokud si tarif Ringo 100 nyní pořídíte, zůstane vám cena 369 navždy.

Tarif Ringo 100 1. varianta 2. varianta Běžný paušál 634 Kč 604 Kč Sleva 235 Kč 235 Kč Akční paušál 399 Kč 369 Kč Volné minuty 60 0 Neomezené volání do GoMobil ano ne SMS 40 40 Datový balíček 17 GB 17 GB Data nonostop ano ano

Přijde vám název tarifu lehce zvláštní? Nejste sami. K pomyslnému číslu 100 se totiž dostanete, pokud sečtete zmíněných 40 volných SMS a možných 60 volných minut do všech sítí. Ty lze totiž přikoupit jen za 30 Kč. Tarif tedy pak nabízí 60 volných minut do všech sítí, neomezené volání na čísla v síti GoMobil, 40 volných SMS a 17 GB dat. Ani to ale není vše. Pokud vám data dojdou, internete se vám nezastaví, ale jen zpomalí na rychlost 256 kb/s. Taková rychlost dle operátora stačí například na komunikaci skrze WhatsApp, poslech internetového rádia, hledání jízdních řádů či práci s internetovým bankovnictvím.

V souvislosti s virtuálním operátorem GoMobil je nutné zmínit, že nabízí i data v síti 5G, a to teoreticky velmi slušnou rychlostí. V případě stahování jde o 500 Mb/s a u nahrávání o 80 Mb/s. Podmínkou samozřejmě je adekvátní pokrytí a rovněž telefon, který sítě 5G podporuje. V dnešní době 5G podporují takřka všechny telefony od střední třídy výše.