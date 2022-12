Huawei nova 10 Pro se profiluje jako ideální fotomobil pro vlogery

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud holdujete kvalitním selfies a fotovýbava nacházející se na čelní straně pro vás hraje při výběru nového smartphonu důležitou roli, nabízí se Huawei nova 10 Pro zaměřená především na milovníky vlogů. V rámci nejnovějších trendů je vybavena soustavu hned několika fotoaparátů, z toho hned dvojicí selfie kamerek.

60Mpx hlavní snímač s 8Mpx teleobjektivem

Na čelní straně se nachází relativně velký průstřel, který v sobě schovává 60Mpx „hlavní“ snímač, jenž je ultraširokoúhlý s rozsahem 100 stupňů a automatickým ostřením. Doprovází jej navíc 8Mpx portrétní objektiv s dvojnásobným optickým přiblížením a pětinásobným digitálním zoomem, což je u smartphonů poměrně nevídaná kombinace.

Samozřejmostí je i vlogovací režim, kdy lze natáčet na dvě kamery najednou a vybírat si různé kombinace fotoaparátů, což mohou být třeba i oba selfie snímače. Ultraširokoúhlý senzor tak bude zabírat vše, co se kolem vás děje, další pak pouze vás obličej s reakcemi na okolí. Je to zajímavé řešení také například pro uživatelky, které by chtěly natáčet například make-up tutoriály, na to je telefon přímo jako dělaný. Výhodou je i vylepšený čtyřfázový autofocus, který zde Huawei používá – funguje bezvadně a nestane se vám tak, že byste měli selfie rozmazané.

Petal Clip pro úpravu videí přímo v telefonu

Pořízená videa lze zpracovat přímo v telefonu, například za využití aplikace Petal Clip, která nabízí širokou škálu šablon a dalších nástrojů. Pomocí technologie AI a knihovny médií Huawei lze přidávat různé speciální efekty, nálepky, hudbu, písmo, zvukové efekty, přechody, animace a další zajímavé vychytávky.