Honory Play 4 a Play 4 Pro jsou obři s 5G a změří vám i teplotu

Fotografie: weibo.cn

Honor dnes skrze weibo.cn představil dvě zajímavé novinky Play 4 a Play 4 Pro, které míří do vyšší střední třídy. Přináší zajímavou výbavu v čele s výkonnými procesory či podporou 5G.

Honor Play 4

Začneme samozřejmě základní verzí, tedy Honorem 4 Play. Ten vás upoutá na první pohled, neboť jde o skutečně velký telefon. O ledasčem vypovídá i hmotnost 213 gramů či IPS displej s působivou úhlopříčkou 6,81 palce a Full HD+ rozlišením. V levém horním rohu je průstřel pro čelní 16megapixelovou kamerku. V displeji se tentokrát nenachází čtečka otisků prstů, její místo je na boku.

Honor Play 4

Pod kapotou je nový procesor Dimensity 800 spjatý s 6/8GB operační pamětí. Obě varianty se budou pojit se 128GB úložištěm. Nepřekvapí nejnovější Android 10 a nadstavba EMUI 10.1, avšak samozřejmě nelze počítat s podporou Google služeb.

Na zadní straně je vcelku výrazný modul se čtyřmi vertikálně orientovanými fotoaparáty. Hlavní snímač má 64 megapixelů a světelnost f/1.89. Doprovází jej 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Poslední dva fotoaparáty jsou již 2megapixelové a slouží pro makro snímky, respektive práci s hloubkou ostrosti.

V další výbavě se nachází 3,5mm jack, USB-C, podpora sítí 5G, ale například NFC zřejmě chybí. Baterie s kapacitou 4 300 mAh podporuje 22,5W nabíjení. Cena Honoru Play 4 by se měla pohybovat v přepočtu kolem 7,5 tisíce korun s daní.

Technické parametry Honor Play 4 Kompletní specifikace Konstrukce 170 × 78,5 × 8,9 mm , 213 g , konstrukce: klasická Displej TFT IPS, 6,81" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px Chipset CPU: 4×2 GHz + 4×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Android 10 Akumulátor 4 300 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 7 500 Kč

Honor Play 4 Pro

Varianta s přídomkem Pro se až překvapivě liší. Například displej má „jen“ 6,57palcovou úhlopříčku, avšak nadále jde o IPS panel s Full HD+ rozlišením. V levém rohu je tentokrát podlouhlý průstřel s 32megapixelovým hlavním fotoaparátem a sekundární 8megapixelovou ultraširokoúhlou kamerkou se záběrem 105°. I u varianty Pro je čtečka otisků prstů v bočním tlačítku.

Honor Play 4 Pro

Výkonu bude rozhodně dostatek, neboť se Honor Play 4 Pro chlubí procesorem Kirin 990 s 8GB operační pamětí a 128GB úložištěm. Nepřekvapí nejnovější Android 10 a nadstavba EMUI 10.1, ale opět bez Google služeb.

Na zádech je opět vcelku masivní modul s fotoaparáty, ale překvapivě jsou zde jen dva. Hlavní snímač Sony IMX600 má 40 megapixelů a doprovází jej 8megapixelový teleobjektiv s optickou stabilizací obrazu a možností trojnásobného bezztrátového přiblížení a 30násobného hybridního zoomu. Oproti verzi Play 4 chybí makro fotoaparát, portrétní fotoaparát a také ultraširokoúhlý objektiv na zadní straně.

Honor 4 Play Pro má také pomocí infračerveného senzoru měřit teplotu osob či objektů, a to v rozmezí od – 20 °C do 100 °C. Nutno však dodat, že touto funkcí se má chlubit jen speciální verze – běžný Honor Play 4 Pro to zvládat nebude. V další výbavě je 3,5mm jack, USB-C, podpora sítí 5G a tentokrát již také NFC. Baterie má 4 200 mAh a podporu 40W nabíjení. Cena Honoru Play 4 Pro by se v přepočtu měla pohybovat kolem 12 tisíc korun, verze s měřením teploty pak bude přibližně o pětistovku dražší.