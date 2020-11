Google dnes připomíná příběhy o odvaze českých studentů

Google se při příležitosti oslav Mezinárodního dne studentstva spojil s projektem Paměť národa a dohromady poukazují na české kořeny tohoto světově uznávaného svátku. Je připomínkou tragických událostí v souvislosti s protesty vysokoškolských studentů proti nacistickému útlaku v roce 1939. Na platformě Google Arts & Culture tak vznikla unikátní výstava Studentské revoluce, o které Google informuje na oficiálním blogu, jejíž obsah tvoří vzpomínky studentských vůdců a dobové materiály z let 1939 a 1989.

Jak se můžete sami podívat, domovská stránka českého Googlu dnes připomíná 17. listopad jako den Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Součástí toho je odkazování na speciální sbírku historických fotografií, unikátních dokumentů a videí se vzpomínkami studentů připravenou speciálně k příležitosti oslav Mezinárodního dne studentstva. O výstavě a českých kořenech tohoto svátku Google píše i na celosvětovém blogu The Keyword.

To remember the role students have been playing in history on #InternationalStudentsDay 🙌🧑‍🎓📚, visit a unique exhibition by @Pametnaroda on Google Arts & Culture, commemorating the historical roots of this globally celebrated day.



