Geniální marketingový tah? Realme u řady 12 Pro spojí síly se značkou Rolex

Značka Realme zažila nejen na našem trhu poměrně strmý růst, nicméně v poslední době o ní příliš neslyšíme a vydávání nových modelů je v útlumu. Možná právě to by mělo změnit nově uzavřené partnerství čínského výrobce s vyhlášenou značkou hodinek Rolex, jež jsou pro mnohé symbolem úspěchu, bohatství a moci.

Introducing the realme 12 Pro Series: a stunning collaboration with an international luxury watch master. Witness the epitome of elegance and sophistication in this exquisite timepiece design. 👑🕰️#realme12proSeries pic.twitter.com/jkrAdfDJD9