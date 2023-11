Realme slaví. Celosvětově již dodalo 200 miliónů smartphonů

Značka Realme je na českém trhu v posledních letech poměrně dobře etablovaná. Navzdory tomu, že jde o jednoho z nejmladších světových výrobců. První model Realme 1 byl světu představen teprve v květnu roku 2018, tedy zhruba před 5,5 lety.

Spoluzakladatel a generální ředitel Realme Sky Lina sociální síti X informoval, že značka již celosvětově dodala 200 miliónů zařízení. Průměrně to vychází na přibližně 40 miliónů mobilů ročně, avšak třeba první rok byl samozřejmě slabší a výrobce se pohyboval kolem hranice 17 miliónů dodaných zařízení. Ostatně zpočátku nebylo Realme dostupné v Evropě. Na našem trhu zažívala značka největší úspěch v letech 2019 až 2022, poté došlo k jakémusi tichému stažení, které trvá dodnes, byť zde pár novinek zakoupíte. Letos stojí za vypíchnutí především modely Realme 11 Pro a Realme 11 Pro+.

