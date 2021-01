Stane se 2021 rokem 200Mpx fotoaparátů? Samsung už na jednom pracuje

Na internetu se šušká (a nejnovější únik informací od uživatele Ice universe tomu nasvědčuje), že letošní rok Samsung představí 200Mpx fotoaparát. Bohužel v současnosti nemáme žádné další informace, takže nevíme, jaká bude velikost snímače, světelnost či velikost jednotlivých pixelů. Největší 108Mpx senzory mají velikost 1/33", dá se tedy předpokládat, že 200Mpx bude ještě o něco větší.

Samsung ISOCELL will launch many innovative sensors in 2021.

200MP is coming soon.