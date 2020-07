Facebook spouští tmavý režim, prozatím pro vybrané uživatele iOS

Tmavý režim je v posledních dvou letech vyhledávanou alternativou v prostředích i aplikacích. Paradoxně však na možnost nastavení tmavého režimu takřka nejdéle čekala klasická aplikace Facebooku. Nyní se však zdá, že dlouhé čekání končí. Naznačují to informace xda-developers.com, respektive uživatele @NotFridayCraig.

So I have dark mode on Facebook now. 😍 #darkmode #facebook #iOS14 pic.twitter.com/AuC5uYoMJ2