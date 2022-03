ESET oznamuje spolupráci s Intelem, detekci ransomwaru posílí hardwarové technologie

S ohledem na komplexní a neustále se vyvíjející povahu ransomwaru, který představuje stále větší hrozbu pro pracovní i osobní život jejích zákazníků, se společnost ESET rozhodla obohatit své softwarové detekční technologie o nový způsob detekce založený na telemetrických datech a strojovém učení, které poskytují procesory společnosti Intel. Integrace technologie Intel TDT tak znamená, že bezpečnostní software pro koncové body od ESETu běžící na počítačích s procesory Intel bude nyní poskytovat ještě lepší ochranu před ransomwarem. ESET tímto krokem reaguje na neustálý technologický vývoj a pokrok, a chce tak poskytnout nové a účinné nástroje pro zabezpečení firem všech velikostí.

