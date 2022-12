Držáky nebo prémiová pouzdra na MacBook FIXED pořídíte za super ceny

Fotografie: Mobil Pohotovost

Mobil Pohotovost zlevnila stovky produktů z kategorie příslušenství pro chytrá zařízení. Podívejte se na nabídku těch nejzajímavějších kousků, které si můžete pořídit nebo jimi obdarovat své blízké. Do oka vám může padnout například elegantní držák telefonu či tabletu do auta nebo třeba luxusní ručně šitá pouzdra na MacBooky.

Vychytávky do auta. FIXED Gravity, MagClick a Tab Passenger

Pokud sháníte komfortní a kvalitní držák, který bude váš telefon pevně držet na cestách při všech nerovnostech, pořiďte si FIXED Gravity, který umístíte do mřížky ventilátoru nebo na palubní desku. Vlastníte-li však telefon s funkcí MagSafe, bude pro vás ideální volbou minimalistický FIXED MagClick, který svým designem zapadne do interiéru vašeho auta. Díky otočnému kloubu si pohodlně nastavíte telefon do požadovaného úhlu. Oba držáky podporují 15W bezdrátového nabíjení.

Držák do auta FIXED Gravity pořídíte za 299 Kč (původně 499 Kč)

(původně 499 Kč) Držák do auta FIXED MagClick pořídíte za 699 Kč (původně 999 Kč)

Chystáte se na dlouhou cestu a nevíte, jak v autě zabavit své dítě? Pořiďte si držák na tablet FIXED Tab Passenger, který jednoduše uchytíte do opěrky hlavy. Vložený tablet drží spolehlivě, je chráněn pogumovanými okraji a pomocí otočného kloubu ho nastavíte do ideálního úhlu. Dětem pustíte oblíbený film a máte o zábavu postaráno.

Držák na tablet FIXED Tab Passenger pořídíte za 239 Kč (původně 399 Kč)

Nabíječky FIXED s 2x USB-C, 35W nebo Mini s USB-C, 20W

Rychlá univerzální nabíječka FIXED s 2x USB-C, 35W je ideálním řešením pro rychlé nabíjení dvou zařízení současně. Levnější variantou může být FIXED Mini sUSB-C, 20 W pro nabíjení nejmodernějších smartphonů a tabletů Apple nebo jako doplněk MagSafe nabíječky. Nabíječka je miniaturní, snadno se tak vejde i do hůře dostupných zásuvek za nábytkem.

Nabíječku FIXED s 2x USB-C, 35W pořídíte za 599 Kč (původně 799 Kč)

(původně 799 Kč) Nabíječku FIXED Mini sUSB-C, 20 W pořídíte za 399 Kč (původně 549 Kč)

Ručně vyrobená kožená pouzdra FIXED Oxford z prostějovské dílny

Věděli jste, že FIXED šije pro své zákazníky kožená pouzdra na MacBooky? V prostějovské dílně se ručně vyrábějí z italské hovězí kůže Torcello exkluzivní pouzdra FIXED Oxford. Pouzdra jsou přesně navržena pro daný model MacBooku, vnitřní stranu polstruje jemná vystýlka a horní otevírací část je opatřena magnetickou pojistkou. Precizní zpracování a použité materiály uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. V nabídce naleznete pouzdra pro různé modely.