Dost bylo portrétních fotoaparátů. Samsung s nimi v telefonech již nepočítá

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V posledních letech jsme svědky pomyslných závodů o to, kolik jaký telefon nabídne fotoaparátů. Často je však polovina z přítomných snímačů zcela zbytečná. Tento jev lze pozorovat zejména ve střední třídě, kdy nejeden telefon mívá hned čtyři fotoaparáty, ale prakticky využitelný je jen hlavní snímač a ultraširokoúhlý objektiv. Zbylá sestava se skládá zpravidla z makro snímače a portrétního fotoaparátu, který je někdy nahrazen obdobně nepotřebným černobílým fotoaparátem.

Čtyři fotoaparáty na zádech Samsungů řady Galaxy A? Od příštího roku zřejmě minulost

Dle thelec.kr se Samsung pro rok 2023 hodlá odstřihnout od portrétního fotoaparátu, který zpravidla mívá 2megapixelové rozlišení. Jeho možnosti je možné do značné míry nahradit softwarově, což dokazují dražší Samsungy, které se bez tohoto objektivu spolehlivě obejdou.

Změna by se dle současných informací měla v příštím roce dotknout Galaxy A24, Galaxy A34 a Galaxy A54. Na jejich zadních stranách by měly setrvat dva až tři fotoaparáty. Hlavní snímač doplní ultraširokoúhlý objektiv a zřejmě v některých případech i makro fotoaparát, ačkoliv i v jeho případě je otázka, na kolik je důležitý. Samsung si údajně od této změny slibuje finanční úspory, které by se měly promítnout do kvality zbylých objektivů.

V tuto chvíli je ještě velice předčasné hovořit o výše zmíněných modelech. Představí se totiž nejdříve v průběhu jara příštího roku, přičemž přednost mají dostat cenově dostupnější modely a s mírným zpožděním přijde oblíbený Galaxy A54.