Dnes se stává účinným Akt o digitálních službách. Co to znamená pro vás?

Akt o digitálních službách (neboli Digital Service Act, dále jen DSA) z dílny Evropské unie se dnes oficiálně stává účinným, čímž se mění i některá pravidla pro sociální sítě a další platformy. Které změny se dotknou běžných uživatelů a co je vlastně DSA?

DSA slouží k ochraně uživatelů sociálních platforem, pro něž má být zajištěno bezpečné online prostředí, viz europa.eu. Jedná se tedy o soubor pravidel, jež mají chránit uživatele žijící na území Evropské unie, ale také má podporovat inovace, růst a konkurenceschopnost díky vyšší transparentnosti.

We’re bringing our European values into the digital world.



With strict rules on transparency and accountability, our Digital Services Act aims to protect our children, societies and democracies.



As of today, very large online platforms must apply the new law.