Chystá Sony Xperii 5 II? A proč možná nebude mít přisvětlovací diodu?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Sony v letošním roce představilo následovníky úspěšných modelů – Xperie 10 II a 1 II. Nadále se však čeká na následovníka kompaktnější Xperie 5, který se možná brzy objeví. Naznačují to stránky obchodu alibaba.com, kde se objevilo příslušenství poodhalující vzhled mobilu.

Sony Xperia 5 II

Je nezbytně nutné brát obrázky s rezervou, a to ačkoliv by vzhled odpovídal současným Xperiím a rozměry se zdají být skutečně menší. Displej přitom nabízí poměr stran 21:9, na boku má své místo čtečka otisků prstů a horní hrana poskytuje pohled na 3,5mm jack. Na obrázcích si však lze všimnout jedné znepokojivé věci. U třech zadních fotoaparátů totiž chybí přisvětlovací dioda. Zdá se, že je zhruba uprostřed, jenže totožný objekt najdeme i na těle Xperie 1 II a nejde o diodu, ale o senzor 3D ToF. Je tedy otázkou, zda se Xperia 5 II skutečně připravuje, protože je velmi nepravděpodobné, že by nebyla vybavena přisvětlovací diodou.