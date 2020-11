Chystá se Samsung Galaxy M41, v hlavní roli bude velká baterie

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Řada Galaxy M nebyla původně určena pro globální trhy, avšak to se za poslední rok změnilo. Mnoho mobilů se dostalo i na český trh, přičemž jejich hlavním trumfem jsou velké baterie s dlouhou výdrží. Rekordmanem je v tomto ohledu Galaxy M51 se 7 000mAh baterií a třídenní výdrží při náročném používání. O dalším přírůstku informuje mysmartprice.com. Mělo by se jednat o Galaxy M42, a to navzdory tomu, že žádný Galaxy M41 neexistuje.

Hlavní zbraní novinky, o které se hovoří v různých certifikačních dokumentech, bude baterie. Její typická kapacita má činit 6 000 mAh, což je pomyslný standard celé řady Galaxy M. V tuto chvíle o připravovaném modelu více nevíme. Předčasné je tak zatím hovořit i o možném termínu představení.