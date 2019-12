Chcete si vydělat? OnePlus vás odmění za nalezení chyby v jeho produktech

Značka OnePlus si zakládá na jednoduché a přehledné nabídce telefonů, které vynikají nejen zpravidla slušným poměrem cena/výkon, ale také propracovaným systémem, který se těší z početné komunity uživatelů. Na tu ostatně spoléhá i samotný výrobce, který nabízí program OnePlus Security Response Center. Ten umožňuje zapojit kteréhokoliv z vás do hledání chyb, které následně nahlásíte výrobci. Po zhodnocení chyby a její závažnosti vás pak výrobce odmění.

Nalezené chyby jsou rozděleny do pěti různých kategorií. V úvodu zmíněných 7 tisíc dolarů (přes 160 tisíc korun) můžete získat v případě, že objevíte chybu zařazenou do kategorie zvláštních případů. Za nalezení kritické chyby výrobce hodlá vyplácet od 750 do 1 500 dolarů (tedy až 34 tisíc korun). Chyba s vysokým stupněm nebezpečí je oceněna až 750 dolary (17 tisíc korun), střední závažnost si výrobce cení na až 250 dolarů (6 tisíc korun) a nakonec zde máme chyby nejméně nebezpečné, za jejichž nalezení OnePlus vyplatí od 50 do 100 dolarů (zhruba 2 tisíce korun). Výrobce jasně nedefinuje, jaká chyba do které kategorie spadá a vždy bude záležet na posouzení příslušných pracovníků.