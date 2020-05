Černo-červená Nokia 5310 se stereo repráky dorazila na test

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Ani rok 2020 není pouze o chytrých telefonech s obřími displeji a operačními systémy umožňujícími instalaci nespočtu nových her a aplikací. Nadále máte možnost sáhnout po klasickém telefonu s nedotykovým displejem a alfanumerickou klávesnicí. Nejnovějším takovým přírůstkem na českém trhu je Nokia 5310. Zdá se vám nějak povědomá? Nejde o náhodu. Před 13 lety, tedy v roce 2007, již existovala Nokia 5310 XpressMusic, na kterou letošní novinka volně navazuje. Pokud si ji chcete připomenout, můžeme vás odkázat na tehdejší recenzi.

Nová Nokia 5310 je prodávána v až nezvykle malé krabičce, kde se však nachází vše nezbytné. Po rozevření se jako první objeví samotný telefon, který je tak lehký, že vás napadne, zda vám výrobce neposlal dětskou hračku. Vše se záhy vysvětlí – v telefonu není vložena baterie. Znamená to, že zadní kryt je možné sundat. Úkon je to snadný a nezbytný i pro vložení všech karet. Telefon pojme dvě mini SIM karty a také paměťovku. Vraťme se ale k prodejnímu balení, kde je ještě nabíječka s microUSB konektorem. Oproti zvyklostem je však spojená a kabel nelze nijak odpojit. Případné spojení s počítačem musíte zajistit vlastním kabelem.

Jako větší nevýhodu spatřujeme chybějící sluchátka. Alespoň základní pecky by u hudebního, byť velmi levného, telefonu mohly být přítomny. Takto musíte sáhnout po vlastních, ale naštěstí nechybí 3,5mm jack. Skrze něj lze poslouchat vlastní hudbu nebo FM rádio. To mimochodem hraje i bez připojených sluchátek. Na čelní straně si můžete povšimnout dvou reproduktorů, které hrají až překvapivě hlasitě. Bohužel kvalita je nevalná a na nějaké velké poslouchání to zřejmě nebude, a to navzdory speciálním bočním klávesám pro ovládání hudebního přehrávače.

V ruce působí Nokia 5310 až příliš obyčejně. Výrobce použil matné a lacině vypadající plasty, které jsou navíc kluzké. Pokud jste zvyklí na velký smartphone, snadno by se vám mohlo stát, že vám Nokia 5310 vyklouzne z ruky. Naopak velmi pohodlná je klávesnice, včetně středového ovladače.

Nokii 5310 v redakci právě začínáme testovat a pokud vás cokoliv zajímá, neváhejte a zeptejte se přímo v diskuzi pod článkem.